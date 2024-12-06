Такое мнение 24 Каналу высказал общественный деятель, президент Республиканской партии клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, заметив, что Герасимов пытался просить "извинения". США же имеет разведку в России и знает о ее военном потенциале.

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Почему Герасимов звонил генералу Брауну

По словам общественного деятеля, президенты или генералы Соединенных Штатов никогда не рассказывали о новейшем и качественном вооружении, которое имеет страна. Зато США производит это оружие и применяет в нужный момент.

По мнению Пинкуса, спокойная реакция США на удар "Орешником" была из-за того, что это блеф.

Звонок свидетельствует о том, что Герасимов хочет смягчить атмосферу, сказать, якобы, извините, это было запланировано, больше так делать не будем,

– объяснил он.

Американцы же имеют в России разведку и знают, какое оружие и в каком количестве имеют оккупанты.

Обратите внимание! Издание The Moscow Times сообщило, что Россия запустила экспериментальную ракету "Орешник" по Украине как пропагандистскую операцию, чтобы посеять страх и преувеличить свои возможности. Запуск сопровождался масштабной пропагандистской кампанией, организованной официальными лицами и PR-экспертами Кремля, но значительных запасов систем "Орешник" у страны-агрессора нет.

Кроме того, США не признает Россию страной-спонсором терроризма из-за того, что страны имеют связи между спецслужбами, между Пентагоном и министерством обороны России для того, чтобы американцы имели возможность предупреждать Россию, что США все видит и слышит.

Если страна-агрессор захочет использовать неконвенциональные виды вооружения, США пойдет на опережение. Говорится о "бряцании" Путиным ядерным оружием, что пока не является ничем большим, чем попытка запугать Запад. Российский диктатор никогда его не применит.

Браун впервые связался с Россией, сделал выводы и передал их американскому руководству. Поэтому это говорит о том, что Путин плохо спит сегодня, он не знает, что ожидать от Дональда Трампа. А дальше будут "сюрпризы", которые будут началом уничтожения путинского режима,

– подытожил общественный деятель.