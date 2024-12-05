Об этом пишет NYT со ссылкой на представителей оборонного и военного ведомств, сообщает 24 Канал.

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Что известно о разговоре Герасимова с Брауном

Телефонный звонок состоялся в прошлую среду, через 6 дней после того, как Россия ударила по Днепру баллистической ракетой средней дальности.

Во время разговора Герасимов сказал Брауну, что запуск "Орешника" был запланирован еще задолго до того, как администрация Байдена позволила Украине использовать ATACMS для ударов вглубь России.

Представитель Брауна Джереал Дорси, в комментарии журналистам отметил, что по просьбе Герасимова генерал согласился не объявлять заранее об этом звонке.

Обсудили ряд глобальных и региональных вопросов безопасности, в частности, конфликт, что продолжается в Украине,

– сказал капитан Дорси.

Издание отметило, непонятно, почему военный преступник хотел скрыть телефонный разговор с Брауном. Последний раз Герасимов говорил с председателем Объединенного комитета начальников штабов США в октябре 2022 года, когда эту должность еще занимал генерал Марк Милли.