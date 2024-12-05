Про це пише NYT з посиланням на представників оборонного та військового відомств, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про розмову Герасимова з Брауном

Телефонний дзвінок відбувся минулої середи, через 6 днів після того, як Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності.

Під час розмови Герасимов сказав Брауну, що запуск "Орешника" був запланований ще задовго до того, як адміністрація Байдена дозволила Україні використовувати ATACMS для ударів вглиб Росії.

Речник Брауна Джереал Дорсі, у коментарі журналістам зазначив, що на прохання Герасимова генерал погодився не оголошувати заздалегідь про цей дзвінок.

Обговорили ряд глобальних та регіональних питань безпеки, зокрема, конфлікт, що триває в Україні,

— сказав капітан Дорсі.

Видання зауважило, незрозуміло, чому воєнний злочинець хотів приховати телефонну розмову з Брауном. Востаннє Герасимов говорив з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США в жовтні 2022 року, коли цю посаду ще обіймав генерал Марк Міллі.