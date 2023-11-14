Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что это синоним к слову "отступление".

Смотрите также Возможности для ВСУ: могут ли россияне уступить южный фронт, чтобы уберечь восточный

"Это все было под Харьковом, под Киевом. В советской историографии известно несколько синонимов. Слово "отступление" было запрещено. Речь шла о "выравнивании линии фронта". "Перегруппировка, передислокация на более выгодные рубежи" – это значит отступление", – подчеркнул Яковенко.

То, что российские СМИ сначала обнародовали, а затем сразу убрали это заявление – означает, что решение готово. Но, похоже, его откладывают.

"Вопрос в терминах. Это хорошая новость", – предположил российский оппозиционный журналист.

Суета по поводу такого сообщения свидетельствует о том, что российское командование просто не понимает, что ему делать. Или дальше класть десятки тысяч своих военных вблизи Авдеевки, или пытаться противостоять ВСУ на Херсонщине.

Это все-таки фальшстарт. СМИ получают какую-то информацию от лиц, которые принимают решения. Скорее всего, это генштаб. Но в этом случае кто-то поспешил,

– убежден Игорь Яковенко.

Что означает сообщение врага о якобы "перегруппировке войск": смотрите видео

Что известно о якобы "перегруппировке войск" врага на Херсонщине