Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що це синонім до слова "відступ".
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"Це все було під Харковом, під Києвом. У радянській історіографії відомо кілька синонімів. Слово "відступ" було заборонено. Мовилося про "вирівнювання лінії фронту". "Перегрупування, передислокація на більш вигідні рубежі" – це означає відступ", – наголосив Яковенко.
Те, що російські ЗМІ спочатку оприлюднили, а потім одразу прибрали цю заяву – означає те, що рішення готове. Але, схоже, його відкладають.
"Питання у термінах. Це гарна новина", – припустив російський опозиційний журналіст.
Метушня щодо такого повідомлення свідчить про те, що російське командування просто не розуміє, що йому робити. Чи далі класти десятки тисяч своїх військових поблизу Авдіївки, чи якось намагатися протистояти ЗСУ на Херсонщині.
Це все-таки фальшстарт. ЗМІ отримують якусь інформацію від облич, які ухвалюють рішення. Найімовірніше, це генштаб. Але в цьому випадку хтось поспішив,
– переконаний Ігор Яковенко.
Що означає повідомлення ворога про начебто "перегрупування військ": дивіться відео
Що відомо про начебто "перегрупування військ" ворога на Херсонщині
- У Міноборони Росії зазначили, що перекинути військових вирішило командування "Днєпр". Мовляв, росіяни хочуть перекинути свої війська на "більш вигідні позиції" на схід від Дніпра. Окупанти сказали, що йдеться про нове перегрупування на лівобережжі. Після того, мовляв, начебто звільниться частина сил, які залучать для "наступу на інших напрямках". Згодом російські медіа прибрали ці заяви.
- Прессекретар Путіна відмовився коментувати ці повідомлення. Дмітрій Пєсков заявив, що він буцімто не має права коментувати справи на фронті та перенаправив до російських військових.
- У Центрі національного спротиву заявили, що так росіяни проводять інформаційну операцію проти української держави. Однак жодного руху ворога на Херсонщині нині не зафіксували.
- Радник керівника ОП Михайло Подоляк переконаний, що така неузгодженість може свідчити про те, що у керівництві Росії є внутрішні конфлікти.