Об этом в интервью 24 Каналу отметила политолог, американист, кандидат исторических наук Александра Филиппенко, подчеркнув, что сейчас президент США усмотрел возможность представить себя миротворцем, которому удастся положить конец войне в Европе, видя, как слабеет Россия и не может достичь желаемого на фронте.

Ключевые факторы, повлиявшие на изменение позиции Трампа

Американист предположила, что Трампу сейчас кажется, что он сможет договориться с Путиным о прекращении огня. Она обратила внимание на недавнее интервью лидера Соединенных Штатов (данное после саммита НАТО в Анкаре), в котором он подчеркнул, что сегодня ситуация для России складывается критической.

Поэтому сейчас присоединиться к победителю для него выгодно. Во-первых, общественное мнение в США четко на стороне Украины, оно никогда не менялось. Во-вторых, кто важен для Дональда Трампа? Он журит Европу, хотя она ему нужна, он хочет, чтобы она вкладывала деньги в американские товары, но больше всего это делают страны Персидского залива,

– отметила Филиппенко.

По словам политолога, эти государства находятся на перекрестке между США и Китаем. Для Дональда Трампа крайне важно, куда страны Персидского залива будут направлять свои миллиарды. Филиппенко напомнила, что во время военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана украинский лидер Зеленский сумел наладить особые отношения с ними.

Очень важно, что тогда Владимир Зеленский лично отправился на встречу с Мухаммедом ибн Салманом и шейхами ОАЭ. То есть с теми людьми, которые важны для Дональда Трампа. Поэтому фронт – это, конечно, тоже значимо, удары по военным объектам России – тоже, но в дополнение ко всему для Трампа крайне важен фактор стран Персидского залива,

– считает Филиппенко.

А вот Украина заверила эти государства, что является надежным партнером, и продемонстрировала это на практике, имея возможность предоставить им свои технологии для усиления защиты неба и непосредственно средства для противодействия иранским дронам-камикадзе типа "Шахед".

Полное интервью Александры Филиппенко: смотрите в видео