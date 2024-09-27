Трамп сделал заявление о войне в Украине после встречи с Зеленским

Войну России против Украины нужно закончить как можно скорее. И сделать это необходимо путем "справедливого соглашения" для всех сторон.

Об этом, как пишет The Guardian, заявил журналистам кандидат в президенты США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Трамп заявил, что хочет достичь "справедливого соглашения"

Как объяснил республиканец, в контексте войны России против Украины он хочет "справедливого соглашения для всех". Он также добавил, что "многому научился" во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Мы оба хотим, чтобы это закончилось, и мы оба хотим, чтобы была заключена справедливая сделка. Оно должно быть справедливым. И я думаю, что это произойдет в нужное время,

– заявил Трамп.

Деталей относительно такой потенциального соглашения ни он, ни Зеленский не объяснили. Кандидат в президенты воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым.

На вопрос о том, каким Трамп видит "справедливое" соглашение о прекращении российско-украинской войны, он ответил: "Об этом еще рано говорить". Украинский лидер лишь в очередной раз подчеркнул, что нужно давление на российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом пригласил его посетить Украину. Экс-президент США ответил, что "обязательно сделает это". Однако когда именно, он не рассказал.