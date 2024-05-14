Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, что позиция Дональда Трампа относительно войны в Украине напоминает тему абортов: он пытается избежать ответа и сбросить ответственность с себя на каждый штат, делая из себя гениального политика, который придумал позицию, где всех обманул. Когда-то Трамп даже говорил, что имеет собственную программу здравоохранения, отличную от той, которую сделал Барак Обама, и имел секретный план по ее реализации, который никто так и не узнал.

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Пустая болтовня Трампа

Юрий Рашкин сказал, что после опроса населения где-то 60% населения уверены в том, что Трамп запретит аборты, то есть будто не обманывает большинство. Но 30% считают, что он их не запретит, потому что это является его основой.

Я уверен, что есть 30% людей, которые считают, что Трамп может закончить войну очень быстро, – это его база. Они ему доверяют, а факты там вообще не имеют значения. Однако подавляющее большинство людей говорят: "Что бы он нам ни говорил, мы знаем: Трамп плохо относится к Украине",

– отметил общественный и политический деятель из США.

То, что Трамп уже в который раз заявил об очередном секретном плане быстрого окончания войны в Украине, говорит о том, что он чувствует, что не все идет так гладко, как ему казалось. Ведь то, что Байден делает, работает. Система здравоохранения после реформ, которые провел Барак Обама, работает, сколько бы Трамп не обещал ее отменить.

"Свою систему он не предлагает, потому что тогда его будут критиковать. А критиковать неудобно. Проще просто кричать, что оппонент-конкурент дурак, окруженный фашистами, и у него проблемы с памятью", – отметил Юрий Рашкин.

Не впервые врет

По мнению общественного деятеля, если люди верят Трампу, это говорит об их склонности, предубеждениях и о том, кого они поддерживают в этой ситуации, чем в реальности. Однако на самом деле Трамп уже не впервые врет Украине.

Трамп не впервые нам врет, и мы знаем, чего на самом деле стоят его слова. Ведь он говорил, что не даст ни цента Украине. Если он станет президентом, то отдаст России Крым и Донбасс, а Украине вообще не будет оказывать никакой помощи, как он долго пытался это сделать, пока Джонсон (Майк Джонсон – спикер Палаты представителей США) наконец не взбунтовался,

– сказал Рашкин.

Вряд ли после этого можно заявлять, что Трамп каким-то образом может иметь добро для Украины на условиях Украины. Он сказал о войне, потому что понимает, что дела у него плохие, а людям нужно обсуждение. Однако на самом деле это провокация, ведь Трамп действительно плохо относится к Украине и ничего не будет делать, чтобы помогать ей.

И диктатора можно выбрать

Юрий Рашкин считает, что у Трампа должно быть что-то грандиозное, однако глядя на то, как Трамп ведет сделки, можно понять, что это не его. Но есть то, что бросается в глаза, – Трамп начал пресмыкаться перед сильными. Так, сейчас Трамп начал "ползать" перед Марджори Тейлор Грин (представительница Республиканской партии в Палате представителей США, пророссийская деятельница – 24 Канал), потому что видит в ней маленького диктатора.

Представить, что Трамп может придумать что-то, что поможет стране, которая продолжает называть себя демократической, это значит не понимать его авторитетов. Он авторитарный лидер. А то, что его могут избрать, это будет совпадение, ведь и диктатора можно избрать,

– подытожил общественный деятель.

Громкие заявления Дональда Трампа относительно Украины