Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. А также разобрал особенности политики и взглядов Дональда Трампа.

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Почему Трамп эпатирует

Вигиринский отметил, что следует разделять реальную политику Трампа и его публичный образ, который должен своим эпатажем будоражить массы, работать в соцсетях на его рекламу.

Он эпатирует, он непрогнозируемый, инфантильный, идет вопреки правилам, но, что касается стратегических интересов, его понимания экономики, то за время его пребывания на президентском посту, если не брать последний год пандемии, там все было довольно стабильно,

– подчеркнул аналитик.

Зато нынешний срок Байдена отличился периодом высокой инфляции, высоких процентных ставок, растущего дефицита государственного бюджета. В целом США несколько раз приближались к границе "шатдауна".

Конкуренция антирейтингов

Несмотря на сильную экономику, Трамп все же имел и свои минусы во время президентства.

Это конкуренция антирейтингов. Трамп жалуется, что все против него, конспирология, заговоры. А у Байдена просто не совсем есть чем похвастаться,

– заметил Вигиринский.

Именно Байден стал правопреемником выхода войск и их способа выхода из Афганистана. При его президентстве США стали причастными к двум непосредственным конфликтам и подготовке к потенциальному конфликту.

В конце своего президентского срока Байден перешел к риторике: "дайте нам закончить". Закончить документ об инфляции, чтобы защитить стратегические отрасли промышленности. Вероятно, если он станет эффективным, то результат будет заметен через 3 – 4 года, его не сможет удачно для себя продать Байден.

Поэтому нынешнее ощущение американцев – это ухудшение ожиданий относительно экономики домохозяйства. В тех же домохозяйствах есть понимание Трампа как бизнесмена, подписывающего удачные сделки, миллиардера, который пережил банкротство и все равно постоянно становится на ноги.

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