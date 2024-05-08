Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. А також розібрав особливості політики та поглядів Дональда Трампа.

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Чому Трамп епатує

Вігірінський наголосив, що варто розділяти реальну політику Трампа та його публічний образ, який має своїм епатажем збурювати маси, працювати в соцмережах на його рекламу.

Він епатує, він непрогнозований, інфантильний, йде всупереч правилам, але, що стосується стратегічних інтересів, його розуміння економіки, то за час його перебування на президентській посаді, якщо не брати останній рік пандемії, там все було доволі стабільно,

– підкреслив аналітик.

Натомість теперішній термін Байдена відзначився періодом високої інфляції, високих відсоткових ставок, дефіциту державного бюджету, що зростав. Загалом США кілька разів наближалися до межі “шатдауна”.

Конкуренція антирейтингів

Попри сильну економіку, Трамп все ж мав і свої мінуси під час президентства.

Це конкуренція антирейтингів. Трамп жаліється, що всі проти нього, конспірологія, змови. А у Байдена просто не зовсім є чим похвалитись,

– зауважив Вігірінський.

Саме Байден став правонаступником виходу військ і їхнього способу виходу з Афганістану. За його президентства США стали дотичними до двох безпосередніх конфліктів і підготовки до потенційного конфлікту.

Наприкінці свого президентського терміну Байден перейшов до риторики: "дайте нам закінчити". Закінчити документ про інфляцію, аби захистити стратегічні галузі промисловості. Імовірно, якщо він стане ефективним, то результат буде помітний через 3 – 4 роки, його не зможе вдало для себе продати Байден.

Тому теперішнє відчуття американців – це погіршення очікувань щодо економіки домогосподарства. В тих же домогосподарствах є розуміння Трампа як бізнесмена, що підписує вдалі угоди, мільярдера, який пережив банкрутство і все одно постійно стає на ноги.

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