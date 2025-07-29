В России должны были бы серьезно отнестись к словам Трампа. Для Кремля это не закончится ничем хорошим, рассказал 24 Каналу советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Почему Трамп уменьшил дедлайн для России и что будет дальше?

Американский президент сократил дедлайн для Владимира Путина с 50 до 12 дней. Если раньше Трамп заявлял, что у диктатора есть время до 2 сентября, чтобы подписать мирное соглашение, то теперь срок сократился до 9 августа. Как сказал американский лидер, Россию могут ждать новые санкции, а также увеличенные тарифы.

По мнению Михаила Подоляка, сокращение сроков со стороны Трампа обусловлено двумя причинами:

четкое понимание в окружении Трампа, что Россия является недоговороспособной , как и сам Путин – об этом откровенно сказал Трамп;

, как и сам Путин – об этом откровенно сказал Трамп; подписание соглашения США с ЕС. Они вернулись к максимально тесным союзным отношениям накануне тяжелых и ключевых переговоров США с Китаем и странами Глобального Юга.

Заключив торговое соглашение с Европейским Союзом, Трамп усилил свои позиции. По словам Подоляка, это является своего рода обращением к китайским партнерам, чтобы вместе искать выход из войны в Восточной Европе.

В общем у нас ожидания (от дедлайна Трампа – 24 Канал) не являются утопическими, а вполне реальными. Это может быть ускорение настоящих переговоров на уровне США, Китая с привлечением Европы для давления на Россию,

– отметил Подоляк.

Другим следствием дедлайна Трампа может быть введение санкций. В то же время в рамках переговоров в Китай важно донести, что он может потерять европейский и американский рынки, от которых поступают наибольшие доходы. Вряд ли, Пекин будет готов разменять их на значительно меньший российский рынок. Это может серьезно повлиять на позицию Китая относительно войны.

Кроме того, Украина может получить совсем другой уровень военной помощи. Над всеми этими вопросами уже работают украинские, европейские и американские переговорщики, заверил Подоляк.

Интересно добавить, что на новое заявление Дональда Трампа уже отреагировали в Кремле. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия приняла во внимание слова американского президента, однако продолжит вести боевые действия.