Дональд Трамп неожиданно обвинил Украину в том, что из-за ее ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам возник мировой дефицит дизельного топлива. При этом он не упоминает о своей непонятной операции против Ирана, из-за которой был заблокирован Ормузский пролив, имеющий важное значение для транзита нефти.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-глава МИД Владимир Огрызко. По его словам, теоретически Соединенные Штаты могут начать шантажировать Украину прекращением военной помощи. Но вряд ли до этого дойдет. Трамп неоднократно делал скандальные заявления.

Как ответить Украине?

Как подчеркнул Огрызко, если атаки Трампа продолжатся, то можно спросить его о ситуации в Ормузском проливе. Ведь не Украина начала его блокировать.

То, что делает Россия на нефтяном рынке, – ничто. А то, что происходит в Ормузском проливе, – ключевой элемент глобальной энергетической безопасности. Поэтому, дорогие американцы, наконец наведите там порядок. Либо побеждайте Иран, либо отступайте,

– сказал Огрызко.

Украина имеет право наносить удары по российской нефтепереработке из-за агрессии, которую РФ начала против нашего государства. Это один из инструментов, который должен помешать стране-агрессору продолжать войну. А что касается заявлений Трампа, то это его очередная попытка возложить ответственность на Украину за свои "грехи".

У Украины есть чем ответить на обвинения Трампа: смотрите видео 24 Канала