Про це 24 Каналу розповів ексочільник МЗС Володимир Огризко. За його словами, теоретично Сполучені Штати можуть тут почати шантажувати Україну припинення військової допомоги. Але навряд чи до цього дійде. Трамп неодноразово робив одіозні заяви.

Як відповісти Україні?

Як наголосив Огризко, якщо атаки Трампа продовжаться, то можна його спитати за ситуацію в Ормузькій протоці. Адже не Україна почала її блокувати.

Те, що робить Росія на нафтовому ринку – мізер. А те, що відбувається в Ормузькій протоці – ключовий елемент оцієї паливної глобальної безпеки. Тому, дорогі американці, нарешті наведіть там лад. Або перемагайте Іран, або відступайте,

– сказав Огризко.

Україна має право бити по російській нафтопереробці через агресію, яку РФ почала проти нашої держави. Це один з інструментів, який має завадити країні-агресорці продовжувати війну. А у випадку із заявами Трампа це його чергова спроба покласти відповідальність на Україну за свої "гріхи".

Україна має чим відповісти на звинувачення від Трампа: дивіться відео 24 Каналу