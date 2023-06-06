Выступление Затулина было очень ярким, оно произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

К теме Капитуляция по-путински: экссотрудник КГБ высмеял бессмысленное заявление Пескова о "целях России"

Путин не контролирует ситуацию

Безусловно, подавляющее большинство присутствующих не хотели видеть Украину никакой. Их бы устроило, чтобы она каким-то образом исчезла. Затулин сказал, что Украина сохранится, чем вызвал огромное возмущение ведущего. Последний никак не мог понять, почему же депутат так считает.

Он сказал: "Просто потому, что я вижу – Украина сохранится. Ни одна цель российской спецоперации не выполнена. Это не спецоперация, а война, которая не реализует свои цели". Довольно революционные идеи стал высказывать,

– заметил Яковенко.

По мнению оппозиционера, сегодня Владимир Путин почти не контролирует происходящее в госдуме и армии. Он контролирует Сергея Шойгу, но не контролирует армию. Он контролирует главу госдумы Володина, но не контролирует депутатов.

Затулин просо чувствует, что сейчас уже невыгодно поддерживать путинские нарративы и сказки о том, что "Украина не существует, ее создал Ленин". И пора говорить вещи, хоть как-то приближенные к реальности,

– констатировал журналист.

Яковенко предполагает, что с ним уже ничего не сделают. Он очень живучее политическое существо, поэтому, наверное, чувствует момент – Путин перестал контролировать происходящее в России.

"Зная Затулина как очень прагматичного, расчетливого, хитрого и живучего человека, я доверяю его чутью. С точки зрения своего выживания он сделал правильный шаг", – подытожил Яковенко.

Оппозиционер о заявлении Затулина: смотрите видео

Что известно о заявлении