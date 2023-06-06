Выступление Затулина было очень ярким, оно произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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Путин не контролирует ситуацию
Безусловно, подавляющее большинство присутствующих не хотели видеть Украину никакой. Их бы устроило, чтобы она каким-то образом исчезла. Затулин сказал, что Украина сохранится, чем вызвал огромное возмущение ведущего. Последний никак не мог понять, почему же депутат так считает.
Он сказал: "Просто потому, что я вижу – Украина сохранится. Ни одна цель российской спецоперации не выполнена. Это не спецоперация, а война, которая не реализует свои цели". Довольно революционные идеи стал высказывать,
– заметил Яковенко.
По мнению оппозиционера, сегодня Владимир Путин почти не контролирует происходящее в госдуме и армии. Он контролирует Сергея Шойгу, но не контролирует армию. Он контролирует главу госдумы Володина, но не контролирует депутатов.
Затулин просо чувствует, что сейчас уже невыгодно поддерживать путинские нарративы и сказки о том, что "Украина не существует, ее создал Ленин". И пора говорить вещи, хоть как-то приближенные к реальности,
– констатировал журналист.
Яковенко предполагает, что с ним уже ничего не сделают. Он очень живучее политическое существо, поэтому, наверное, чувствует момент – Путин перестал контролировать происходящее в России.
"Зная Затулина как очень прагматичного, расчетливого, хитрого и живучего человека, я доверяю его чутью. С точки зрения своего выживания он сделал правильный шаг", – подытожил Яковенко.
Оппозиционер о заявлении Затулина: смотрите видео
Что известно о заявлении
- Депутат от путинской партии "Единая Россия" Константин Затулин признал, что за год полномасштабной войны агрессор не достиг ни одной из заявленных целей. В частности, речь идет о "денацификации", "демилитаризации", "освобождении" и т.д.
- Из-за антироссийских высказываний Затулину грозит увольнение. Пока его вызывали на партсборы.
- Политтехнолог Борис Тизенгаузен акцентировал, что заявление Затулина абсолютно цинично, оно демонстрирует, что он поддерживает войну против нашего государства. Кроме того, лишение мандата свидетельствует о том, что он говорит правду, в противном случае его никто бы не трогал.