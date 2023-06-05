Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, заявление Пескова является совершенно бессмысленным.

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Это – капитуляция по-путински

Как подчеркнул Жирнов, это настоящая капитуляция по-путински. Однако диктатор не намерен признавать ошибки, а еще и нагло выдвигает собственные условия.

Это самое смешное. Человек, проигрывающий войну, не может диктовать свои условия. Если ты проиграл, то условия диктует победитель. А это заявление – пацанские "разводки". Я проиграл, но буду делать вид, что выиграл. Потому буду навязывать свои условия. На кого это вообще работает?

– отметил Жирнов.

Президент Украины Владимир Зеленский уже давно четко ответил на такие упреки Путина. Никто вообще не будет разговаривать с диктатором. Он совершил огромное количество военных преступлений и находится в розыске по ордеру Международного уголовного суда.

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Будущее Путина ждет только одно. Его место – на скамье подсудимых в Международном уголовном суде в Гааге, а уже потом он должен оказаться в тюрьме.

Выведи войска, перестань убивать людей, выплаты репарации. Также передай всех преступников и потом сам поезжай в Гаагу,

– подчеркнул Жирнов.

Ситуация в России: коротко