Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, заява Пєскова є абсолютно безглуздою.

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Це – капітуляція по-путінськи

Як наголосив Жирнов, це є справжня капітуляція по-путінськи. Однак диктатор не збирається визнавати помилки, а ще й нахабно висуває власні умови.

Це найсмішніше. Людина, яка програє війну, не може диктувати свої умови. Якщо ти програв, то тобі умови диктує переможець. А ця заява – пацанські "розводки". Я програв, але вдаватиму що виграв. Тому буду нав'язувати свої умови. На кого це взагалі працює?

– зазначив Жирнов.

Президент України Володимир Зеленський вже давно чітко відповів на такі закиди Путіна. Ніхто взагалі не буде розмовляти з диктатором. Він скоїв величезну кількість воєнних злочинів та перебуває в розшуку за ордером Міжнародного кримінального суду.

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Майбутнє на Путіна чекає лише одне. Його місце – на лаві підсудних у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, а вже потім він має опинитися в тюрмі.

Виведи війська, перестань вбивати людей, виплати репарації. Також передай всіх злочинців і потім сам їдь в Гаагу,

– наголосив Жирнов.

Ситуація в Росії: коротко