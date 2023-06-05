Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он добавил, что слова Затулина в очередной раз доказывают, что он поддерживает войну в Украине.
Читайте также Капитуляция по-путински: экс-сотрудник КГБ высмеял бессмысленное заявление Пескова о "целях России"
Россияне ненавидят в себе ту трусость, которая не позволяет им сказать то, что сказал Затулин. Поэтому толпа трусов решила затолкать того, кто "решился сказать правду".
"Он автоматически поставил себя на другую сторону. Упрекнув в том, что он может это сделать, а стадо трусливое не может", – сказал Тизенгаузен.
Зачем российские политики делают провокационные заявления по поводу войны в Украине: смотрите видео
Бессмысленные заявления
В последнее время в России появляются персонажи, говорящие правду. Однако они говорят это для того, чтобы в будущем избежать "бессмысленных" жертв.
Я не исключаю, что сейчас они говорят эту правду для того, чтобы остановиться, сохранить часть сил, сделать работу над ошибками, проработать и подготовить новую войну.
– подчеркнул политтехнолог.
Он отметил, что в своей речи Затулин не сказал, что эта война несправедлива или что ее не нужно было начинать. Поэтому это абсолютно циничное заявление, несмотря на то, что она подожгла некоторые части тела у россиян.
Лишать его мандата – это то же самое, что подтвердить, что он действительно говорит правду. Если бы он сказал какой-то бред, то его никто бы не трогал,
– подытожил политтехнолог.
Провокационные заявления российских депутатов
- Депутат госдумы России Андрей Гурулев предложил бомбить с воздуха российский город Шебекино. По его мнению, происходящие там события якобы отвлекают от боевых действий в Украине.
- Депутат Петр Толстой разозлился из-за повторной атаки неизвестных беспилотников на Москву утром 30 мая заявил, что единственный способ остановить обстрелы России – это захватить Киев.
- Спикер Госдумы России Вячеслав Володин остро отреагировал на закон о новой федеральной защите однополых и межрасовых пар, подписанный президентом США Джо Байденом. Володин заявил, что США превратилось в "империю стыда", также подчеркнул, что в этой стране понятия брака как союза между мужчиной и женщиной не существует.