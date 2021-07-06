Пресс-служба СБУ сообщила, что данные о заявлении Зеленского не вносили в Единый государственный реестр досудебных расследований. В Офисе генпрокурора обратили внимание, что Конституция гарантирует президенту неприкосновенность на срок исполнения полномочий.

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Реакция СБУ на заявление Зеленского относительно вагнеровцев / "Букви"



Реакция Офиса генпрокурора на заявление Зеленского относительно вагнеровцев / "Букви"​

Заявление Зеленского

Зеленский в одном из интервью рассказал, что еще летом 2020 года разговаривал с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко об истории с вагнеровцами. Украинский лидер заявил: он сам позвонил белорусскому диктатору.

По словам Зеленского, Лукашенко тогда пообещал, что "не подведет". И украинский лидер ему поверил. Он был убежден, что Беларусь действительно передаст этих людей.

Но потом произошло то, что произошло, и после этого это была моя последняя с ним беседа. К сожалению, сегодня отношения такие,

– заявил Зеленский.

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