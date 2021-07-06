Пресс-служба СБУ сообщила, что данные о заявлении Зеленского не вносили в Единый государственный реестр досудебных расследований. В Офисе генпрокурора обратили внимание, что Конституция гарантирует президенту неприкосновенность на срок исполнения полномочий.
Заметьте Нельзя сравнивать 28 террористов и Протасевича, – Бутусов о Зеленском и "вагнеровцах"
Реакция СБУ на заявление Зеленского относительно вагнеровцев / "Букви"
Реакция Офиса генпрокурора на заявление Зеленского относительно вагнеровцев / "Букви"
Заявление Зеленского
Зеленский в одном из интервью рассказал, что еще летом 2020 года разговаривал с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко об истории с вагнеровцами. Украинский лидер заявил: он сам позвонил белорусскому диктатору.
По словам Зеленского, Лукашенко тогда пообещал, что "не подведет". И украинский лидер ему поверил. Он был убежден, что Беларусь действительно передаст этих людей.
Но потом произошло то, что произошло, и после этого это была моя последняя с ним беседа. К сожалению, сегодня отношения такие,
– заявил Зеленский.
Скандал с вагнеровцами в Беларуси: главное
- Еще в июле 2020 года на территории Беларуси задержали 33 человека. Все они были причастны к частной военной компании "Вагнера".
- Среди задержанных вагнеровцев были также участники войны на Донбассе. Они воевали на стороне оккупантов.
- Тогда же украинская сторона направила запрос на экстрадицию 28 задержанных. В то же время их передали России. Сын Лукашенко даже извинился перед ними.
- СМИ сообщили, что операцию по задержанию вагнеровцев спланировали в Украине. В то же время она сорвалась из-за "слива" из Офиса Президента.