Пресслужба СБУ повідомила, що дані про заяву Зеленського не вносили до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань. В Офісі генпрокурора звернули увагу, що Конституція гарантує президенту недоторканність на строк виконання повноважень.
Зауважте Не можна порівнювати 28 терористів і Протасевича, – Бутусов про Зеленського і "вагнерівців"
Реакція СБУ на заяву Зеленського щодо вагнерівців / "Букви"
Реакція Офісу генпрокурора на заяву Зеленського щодо вагнерівців / "Букви"
Заява Зеленського
Зеленський в одному з інтерв'ю розповів, що ще влітку 2020 року розмовляв з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком про історію з вагнерівцями. Український лідер заявив: він сам зателефонував білоруському диктатору.
За словами Зеленського, Лукашенко тоді пообіцяв, що "не підведе". І український лідер йому повірив. Він був переконаний, що Білорусь справді передасть цих людей.
Та потім відбулося те, що відбулося, і після цього це була моя остання з ним бесіда. На жаль, сьогодні відносини такі,
– заявив Зеленський.
Скандал з вагнерівцями в Білорусі: головне
- Ще у липні 2020 року на території Білорусі затримали 33 людей. Усі вони були причетними до приватної військової компанії "Вагнера".
- Серед затриманих вагнерівців були також учасники війни на Донбасі. Вони воювали на боці окупантів.
- Тоді ж українська сторона надіслала запит екстрадицію 28 затриманих. Водночас їх передали Росії. Син Лукашенка навіть вибачився перед ними.
- ЗМІ повідомили, що операцію щодо затримання вагнерівців спланували в Україні. Водночас вона зірвалася через "злив" з Офісу Президента.