Начальник штаба РДК оценил положение Алаудинова, который "подставил" Москву своими заявлениями

Командир кадыровского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов с самого начала наступления в Курской области наговорил ряд лжи, за которую краснеют даже пропагандисты. В РДК оценили его положение.

Начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр с позывным "Фортуна" описал сложную ситуацию, в которую попал командир кадыровцев в Курской области. Тот опозорился и фейковыми видео, и ложью о том, что "кадыровцы" якобы разминулись с ВСУ в Курской области, а также рядом других заявлений.

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"Фортуна" описал "своеобразную вилку", в которой находится Алаудинов

Довольно интересно наблюдать за генералом Алаудиновым. Он сейчас в своеобразной вилке находится. Домой возвращаться нельзя, потому что ему этого не подарят. И воевать не хочется, потому что страшно. И он вынужден где-то ездить по Курской области и снимать тиктоки, что-то там показывать,

– говорит военнослужащий РДК.

Александр заверил, что все люди, которые имеют боевой опыт, понимают, что такое кадыровцы. "Мы бывали на очень многих горячих направлениях. И никогда не сталкивались с кадыровцами. И никогда не слышали, чтобы они участвовали в боевых действиях непосредственно на нуле", – добавил он.

Зато по его словам, есть много доказанных случаев произвола со стороны кадыровцев. К слову, печально известный командир спецназа "Ахмат" прославился тем, что в первые дни наступления в Курской области, записывал несколько видеообращений подряд, пытаясь объяснить, почему его подчиненные не остановили украинцев, заговорил снова.

Алаудинов заявил, что в Курской области ВСУ якобы удалось остановить. Также он вспомнил о наступлении россиян в Донецкой области и отметил, что победа России, мол, является неизбежной. На фоне так называемого "успеха" оккупантов, так сказать, на всех фронтах кадыровец призвал украинцев выходить на улицы и требовать "капитуляции".