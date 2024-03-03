Президент России Владимир Путин как раз на это рассчитывает, что стало очевидным из его послания Федеральному собранию России. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, отметив, что важно не допустить уменьшения присутствия США в Европе.

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В Европе понимают риски

Политолог объяснил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе войск НАТО в Украину и премьер-министра МИД Италии Антонио Таяни о необходимости создания общеевропейской армии могут нести в себе риск разлома в Атлантике, что принесет больше негатива, чем позитива, в частности, Соединенным Штатам.

Совсем не случайно синхронно начали говорить основатель компании "SpaceX" Илон Маск и американский журналист Такер Карлсон. Первый кричит "а зачем вообще это НАТО?", а другой поддерживает его мнение и продолжает "смягченно" внедрять "московские темники" в американском пространстве. То же самое сейчас демонстрирует ряд радикально настроенных групп в Республиканской партии США.

То есть "зачем НАТО нужно?". Вопрос уже не о деньгах, а идет момент на необходимости быть там Соединенным Штатам или нет. Когда уже начинается такая дискуссия, страны Европы просто переформатируют свою безопасность адженду (повестка дня – 24 Канал). И это, кстати, для Соединенных Штатов может быть огромным негативом,

– отметил Чаленко.

Тогда Китай попытается даже учесть собственные интересы в построении общеевропейской системы безопасности. Поэтому сейчас США сами себя поставили на определенную "растяжку", когда надо бороться в русле своей предвыборной кампании за президентское кресло, но одновременно не сломать Североатлантический Альянс. Потому что НАТО – это на самом деле наиболее эффективная структура коллективной безопасности за все время существования подобного формата.

Россия пытается расколоть Европу

По состоянию на сейчас возникает два вопроса:

смогут ли США действительно отстоять прочность? Очевидно, что путем усиления европейских стран НАТО становится еще лучше. Курс Украины по увеличению возможностей и совместимости с нормами Альянса также в целом его усиливает;

или США просто решат реализовать доктрину Монро и сказать "до свидания, пусть Евразия живет сама собой, а Америка будет заниматься собственными делами"?

Доктрина Монро Политическая доктрина США, часть седьмого Обращения к Конгрессу тогдашнего президента США Джеймса Монро, провозглашена 2 декабря 1823 года. В целом вся доктрина сводилась к трем принципам: разделение на сферы влияния Америки и Европы; неколонизация; неинтервенция.

С доктриной Монро считался весь мир, она стала идеологической основой нового политического порядка для остальных территорий Америки и изменила роль Европы в Западном полушарии.

"Сейчас мы стоим в определенной точке бифуркации (изменение поведения – 24 Канал) относительно вообще распределения баланса сил в мире. На это очень сильно рассчитывает Путин. Обратите внимание на его послание (Федеральному собранию России – 34 Канал), он же фактически на это и намекал – о едином неделимом контуре безопасности в Евразии", – подчеркнул Игорь Чаленко.

Сегодня российская машина делает все, чтобы сломать целостность НАТО, – этого допускать нельзя. Поэтому американцам нужно формировать предохранители, чтобы Соединенные Штаты не уменьшали собственного присутствия в европейской части мира.

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