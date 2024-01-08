Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен, приведя, как пример, слова Маска о том, что жители Востока якобы предпочитают Россию, а также об аннексии Крыма, которую он назвал "исправлением ошибки Хрущева". Последний твит о полуострове, наверное, был написан после общения с Владимиром Путиным.

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Почему Илон Маск так высказывается об Украине

По словам политтехнолога, все глупости, которые озвучивает бизнесмен, ему надиктовывают. Следовательно, можно предположить, что есть определенное кремлевское окружение, которое имеет влияние.

Также СМИ пишут, что Илон Маск употребляет наркотические вещества. Однажды он даже продемонстрировал это в прямом эфире. Однако такой факт оказал большое влияние на акции его компании.

Надо понимать, если у тебя есть компания лидерского типа и ты отвечает за деньги инвесторов, то нельзя так легкомысленно ко всему относиться. Но Маск думает, что поймал Бога за бороду, поэтому периодически делает такие заявления,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Вероятно, бизнесмен просто хайпует на темах, которые важны и вызовут острую реакцию у людей. Также следует отметить, что Илон Маск не только выражал антиукраинскую позицию на словах, но и подтверждал это своими действиями. Можно вспомнить скандал о вероятном отключение Starlink.

"С другой стороны Маска надо поблагодарить, потому что в начале войны его Starlink действительно спас жизнь бойцов и наверняка делает это до сих пор. Он неоднозначная фигура, но в таком случае лучше просто не "лезть" в то, чего ты не понимаешь", – подчеркнул. Тизенгаузен.

Скандальные заявления Илона Маска об Украине