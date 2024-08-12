Заявления Кудрицкого о готовности энергосистемы к зиме не соответствуют действительности, – Корольчук

С 2022-2023 годов в Украине остаются проблемными 8 подстанций, на которые не было денег для капитального ремонта. Однако глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий переложил ответственность за прохождение зимы с возглавляемой им структуры на работу ПВО ВСУ.

Об этом заявил соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук в своей колонке на сайте "Obozrevatel".

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Он опроверг недавнее заявление главы НЭК о готовности подстанций к зиме. По словам эксперта, причиной успешного прохождения предыдущего отопительного сезона является не эффективная работа "Укрэнерго", а благоприятные погодные условия.

По мнению Корольчука, в "Укрэнерго" решили снять с себя ответственность за стабильное электроснабжение.

"Вместо себя Кудрицкий предлагает работать системам ПВО и армии. Тактика "Укрэнерго" на зиму 2025 года понятна: уважаемые украинцы, электроэнергии нет, потому что у Украины мало ПВО. Фактически Кудрицкий с "Укрэнерго" "кинул" украинцев перед тяжелой зимой", – отметил Юрий Корольчук.

По мнению эксперта, этими заявлениями Владимир Кудрицкий пытается обезопасить себя от дел НАБУ. Первое касается установления связи между хищением средств "Укрэнерго" на закупку бронежилетов весной 2022 года по втрое завышенной цене и приобретением семьей Кудрицкого элитной недвижимости осенью 2022 года.

Во втором деле речь идет о выводе средств НЭК "Укрэнерго", к которому причастна компания "Юнайтед Энерджи". Общая сумма убытков составляет 1,4 млрд грн, из которой НАБУ удалось доказать более 700 млн грн.

Юрий Корольчук отмечает, что ВАКС обязал НАБУ открыть два новых производства по указанным нарушениям, потому что в предыдущих делах сам Владимир Кудрицкий по непонятным причинам лично не фигурировал, хотя был непосредственным начальником фигурантов этих дел. В частности, в рамках расследования злоупотреблений с "Юнайтед Энерджи" НАБУ объявило в розыск одного из менеджеров НЭК. В деле по закупке бронежилетов также подозрение объявили не самому Кудрицкому, а одному из его подчиненных – главе департамента безопасности Сергею Тоцкому, который является сыном бывшего заместителя председателя СБУ, организатора штурма Майдана в 2013-2014 годах, а также представлял братьев Клюевых в их бизнесе, связанном с солнечной энергетикой.

По мнению Юрия Корольчука, ответственность за все это должен нести Владимир Кудрицкий, и его заявления об успешной работе по обеспечению электричеством – попытка переключить внимание общества с заведенных против него дел.

"Но есть ощущение, что на этот раз это не сработает. Кудрицкий может делать такие оптимистичные, но пустые заявления в расчете на то, что зимой его уже не будет в должности. Или он сам "сбежит", или его уволят в рамках обещанного президентом Зеленским переформатирования правительства – это уже не имеет значения. Тяжелая зима 2024-2025 годах будет проходить без Кудрицкого, который и завалил подготовку к прохождению энергокризиса. В то же время пока он будет держаться за кресло, чтобы хоть немного еще "прикурить" от схем и потоков", – подытожил эксперт.