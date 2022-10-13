Скандал с заявлениями Маска не имеет значения, пока он помогает ВСУ своими технологиями. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Иван Яковина.

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Архетип миллиардера

Обозреватель отметил, что по своему поведению и заявлениям Маск является "чудаком".

Многие говорят, что он психически больной человек, у него есть расстройство личности и "биполярка" и т.д. Я предполагаю, что у многих гениальных людей есть такое. Об Эйнштейне тоже говорили, что он дикие заявления делал время от времени. А вот Маск в украинском контексте, чем он важен и известен – это система связи Starlink,

– объяснил журналист.

По его словам, за то, что он включил эту связь над Украиной и за то, что предоставил Украине, "ему можно простить любые заявления, если они не переходят в дела".

"Он может заявлять, что Украина должна что-то сделать, но главное – чтобы Starlink работал нормально. Маска надо позвать в Украину, отвезти его в Ирпень, Бучу и Изюм – чтобы он все посмотрел своими глазами. Думаю, он все поймет и ему самому было бы интересно приехать", – добавил журналист.

По его мнению, после этого все разговоры, что Илон Маск – русский шпион, закончились бы.

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Маск готовится к политике

Аналитик подчеркнул, что Маск не мог бы стать российским шпионом, поскольку он постоянно смеялся над Россией и Рогозиным.

Никогда никакого пиетета у него не было к России. Он хочет стать очень влиятельным и авторитетным политиком в Америке. Как thinkmarker, который может влиять на результаты президентских выборов в США. Я думаю, что это у него получится,

– убежден Яковина.

Он считает, что чтобы стать таким человеком – Маску нужно высказываться по важнейшим вопросам современной мировой политики.

"Он высказался, как умеет, а умеет плохо, потому что сначала об Украине глупостей наговорил, а потом о Тайване. Это не его. Иногда люди обижаются на спортсменов и актеров, когда они делают бессмысленные политические заявления, будто они должны глубоко разбираться в политике. Так же создатели действительно гениальных ракет не должны хорошо разбираться в украинской или тайваньской политике", – пояснил обозреватель.

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Разговаривал ли Маск с Путиным

Эксперт отметил, что в истории со "звонком Маска Путину" он больше верит миллиардеру.

Я верю Маску, а не Яну Бреммеру, потому что Бреммер в этом случае словно "испорченный телефон". Ему кто-то сказал, а он передал и выяснилось, что все неправильно понял. Такое часто случается: сказали одно, а в действительности сказали другое. Поэтому самое важное – работающие Starlink. Лучше смотреть на дела, а не на слова,

– сказал обозреватель.

По его мнению, пока Starlink работают, Илона Маска "лучше оставить в покое".

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