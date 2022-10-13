Скандал із заявами Маска не має значення, поки він допомагає ЗСУ своїми технологіями. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Іван Яковина.

Зверніть увагу ЗМІ пишуть про розмову Маска з Путіним до публікації твітів про Україну: бізнесмен заперечує

Архетип мільярдера

Оглядач зазначив, що за своєю поведінкою та заявами Маск є "диваком".

Багато хто говорить, що він психічно хвора людина, що в нього є розлад особистості та "біполярка" тощо. Я припускаю, що багато геніальних людей мали таке. Про Ейнштейна теж говорили, що він дикі заяви робив час від часу. А ось Маск в українському контексті, чим він важливий і відомий – це система зв'язку Starlink,

– пояснив журналіст.

За його словами, за те, що він увімкнув цей зв'язок над Україною і за те, що надав його Україні, "йому можна пробачити будь-які заяви, якщо вони не переходять у справи".

"Він може заявляти, що Україна має щось зробити, але головне – щоб Starlink працював нормально. Маска треба покликати в Україну, відвезти його до Ірпеня, Бучі та до Ізюма – щоб він усе подивився на власні очі. Гадаю, він усе зрозуміє і йому самому було б цікаво приїхати", – додав журналіст.

На його думку, після цього всі розмови, що Ілон Маск – російський шпигун, закінчилися б.

Радимо Ніколи не бував у підворітті: як Ілон Маск став "російським шпигуном"

Що означають заяви Ілона Маска про Україну: дивіться відео

Маск готується до політики

Аналітик підкреслив, що Маск не міг би стати російським шпигуном, позаяк він постійно сміявся над Росією та Рогозіним.

Ніколи ніякого пієтету в нього не було до Росії. Він хоче стати дуже впливовим та авторитетним політиком в Америці. Як "thinkmarker", який може впливати на результати президентських виборів у США. Я думаю, що це у нього вийде,

– переконаний Яковина.

Він вважає, що щоб стати такою людиною – Маску треба висловлюватись з найважливіших питань сучасної світової політики.

"Він висловився, як уміє, а вміє погано, бо спочатку про Україну дурниць наговорив, а потім про Тайвань. Це не його. Іноді люди ображаються на спортсменів та акторів, коли вони роблять безглузді політичні заяви, наче вони мають глибоко розумітися на політиці. Так само творці справді геніальних ракет не повинні добре розумітися на українській чи тайванській політиці", – пояснив оглядач.

Читайте також Ілон Маск заперечує розмову з Путіним: джерело ЗМІ наполягає, що той все ж про неї розповідав

Чи розмовляв Маск із Путіним

Експерт зазначив, що в історії з "дзвінком Маска Путіну" він більше вірить мільярдеру.

Я вірю Маску, а не Яну Бреммеру, тому що Бреммер у цьому випадку наче "зіпсований телефон". Йому хтось щось сказав, а він передав й з'ясувалося, що все неправильно зрозумів. Таке часто трапляється: сказали одне, а насправді сказали інше. Тому найважливіше – що працюють Starlink. Краще дивитись на справи, а не на слова,

– сказав оглядач.

На його думку, поки Starlink працюють, Ілону Маску "краще дати спокій".

Вас також може зацікавити – чи є Ілон Маск агентом Путіна: дивіться відео

Скандальні заяви Маска: що відомо