Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный. Он отметил, что для России уже произошел один неприятный сюрприз – в Румынии возле границ Украины появилась 101 десантная дивизия США.

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Военный эксперт сказал, что имеет субъективное предположение, что именно Остин мог сказать Шойгу.

Предполагаю, что Шойгу объяснили – если будет использование ядерного тактического оружия, то эта дивизия с современным оружием зайдет и просто зачистит ту часть возле Днепра и сбросит в море российских солдат,

– заявил Нарожный.

Нарожный о "грязной" бомбе и ситуации на Херсонщине: видео



Заявления о "грязной бомбе": главное

Российская пропаганда не устает придумывать новые глупости в отношении Украины. Один из "экспертов" Кремля заявил, что украинцы собирают "грязную ядерную бомбу".

Это очередной блеф, однако к этим заявлениям тоже следует относиться серьезно. Путин пытается блефовать, чтобы посадить Запад за стол переговоров.

Российские пропагандисты продолжают разносить фейк о так называемой "грязной бомбе", которую собирается использовать Украина. Чтобы украсить свои заявления, они использовали поддельное фото.

Чего Москва пытается достичь страшилками о "грязной" бомбе

Россияне продолжают разгонять тезис о том, что Киев якобы готовит "грязную бомбу", при чем вынося эту ложь на мировой уровень.

По мнению Алексея Печия, с одной стороны, Кремль таким образом пытается создать все условия, чтобы в крайнем случае применив ядерное оружие все обвинения сбросить на Украину. С другой стороны, такими заявлениями Кремль пытается отвлечь внимание Запада от военного сотрудничества России и Ирана.

Более того – Кремль все еще пытается расколоть НАТО, понимая, что США и Великобритания не просто так заявляют о готовности вступить в войну в случае катастрофического шага со стороны России.