Про це 24 каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний. Він наголосив, що для Росії вже відбувся один неприємний сюрприз – у Румунії біля кордонів України з'явилася 101 десантна дивізія США.

До теми Навіщо Кремль розганяє фейки про "брудну бомбу": Мусієнко дав чіткі пояснення

Військовий експерт сказав, що має суб’єктивне припущення, що ж саме Остін міг сказати Шойгу.

Припускаю, що Шойгу пояснили – що якщо буде використання ядерної тактичної зброї, то ця дивізія з сучасною зброєю зайде і просто зачистить ту частину біля Дніпра та скине в море російських солдат,

– заявив Нарожний.

Нарожний про "брудну" бомбу та ситуацію на Херсонщині: відео



Заяви про "брудну бомбу": головне

Російська пропаганда не втомлюється вигадувати нові нісенітниці щодо України. Один з "експертів" Кремля заявив, що українці збирають "брудну ядерну бомбу".

Це черговий блеф, однак до цих заяв теж слід ставитись серйозно. Путін намагається блефувати, щоб всадити Захід за стіл перемовин.

Російські пропагандисти продовжують розносити фейк про так звану "брудну бомбу", яку збирається використати Україна. Щоб прикрасити свої заяви вони використали підроблене фото.

Чого Москва намагається досягти лякалками про "брудну" бомбу

Росіяни продовжують розганяти тезу про те, що нібито Київ готує "брудну бомбу", при чому виносячи цю брехню на світовий рівень.

На думку Олексія Печія, з одного боку, Кремль таким чином намагається створити всі умови, аби у крайньому випадку застосувавши ядерну зброю, всі звинувачення скинути на Україну. А з іншого боку, такими заявами Кремль намагається відволікти увагу Заходу від військової співпраці Росії та Ірану.

Ба більше – Кремль все ще намагається розколоти НАТО, розуміючи, що США та Велика Британія не просто так заявляють про готовність вступити у війну у разі катастрофічного кроку з боку Росії.