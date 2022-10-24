Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. Російські пропагандисти повідомили, що "ядерну брудну бомбу збирають у Чернівцях".

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Світ не повірить Росії

Антонюк зазначив, що світ не вірить заявам Росії. Однак для неї це привід застосувати свою ядерну зброю. Можна пригадати, що причиною для вторгнення 24 лютого було те, що Росія вигадала в Україні "нацистів".

Путін підняв настільки високо блеф. Мені здається, він намагається востаннє блефувати. Однак легковажити не можна,

– зауважив політолог.

Він додав, що заяви ще Джонсона й Білого Дому про дзеркальний удар по Росії мають бути реалізовані. Фактор стримування поки працює. Однак якщо Путін наважиться на ядерний удар, війна перейде в зовсім іншу фазу.

"Росія однозначно вилетить з ООН. Крім того, світ має включитись напряму. Використання ядерної зброї проти неядерної держави – це дурний прецедент", – наголосив Антонюк.

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Путін хоче перемовин

За його словами, Путін намагається блефувати, щоб усадити Захід за стіл перемовин. Він хоче примусити Україну піти на поступки. Навіть за ядерну "брудну бомбу" має бути конвенційна відповідь.

Ні США, ні Великій Британії, ні Євросоюзу не можна допускати такий дурний прецедент. Інакше завтра той самий Іран чи КНДР зроблять так само. Ящик Пандори бажано не відривати, але якщо він відкриється, його слід моментально "гасити",

– підкреслив політолог.

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