Заявления российского чиновника цитируют российские СМИ.

Что заявил Песков о войне в Украине?

По словам Пескова, российская армия якобы "продвигается вперед", а потому Кремль ожидает победы.

Мы уверены, что победа очень близка, мы уверены в наших военных,

– отметил он.

Пресс-секретарь Кремля также утверждал, что война могла бы закончиться, если бы украинские власти согласились на ряд решений, которых требует Москва. При этом Песков заявил, что Россия якобы "каждую минуту" готова к миру, а дальнейшее развитие ситуации будто бы зависит от Киева. Он цинично добавил, что с каждым днем ​​затягивания мирного процесса Россия будет якобы усиливать требования к Украине.

Отдельно Песков сообщил, что Россия рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. По его словам, американские представители проводят значительную работу и тратят много времени во время визитов в Москву и Киев. В Кремле надеются, что переговорный процесс может получить новое развитие.

Однако представитель Путина отказался комментировать возможные предложения американских переговорщиков Стива Виткоффа и Джареда Кушнера после их визита в Украину, заявив, что такие переговоры должны проходить "в тишине".

В то же время Песков вновь повторил российские пропагандистские тезисы о начале войны. Он заявил, что Москва якобы "никогда не хотела" войны против Украины и будто бы лишь пытается завершить конфликт, который "начали не они". Такие заявления противоречат установленному факту, что именно Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Представитель Кремля также повторил нарративы о событиях 2014 года, якобы "преследовании русскоязычного населения" и обвинениях в адрес Запада. В частности, он утверждал, что западные страны якобы использовали Украину в качестве "плацдарма" для борьбы с Россией.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, заявлял, что полноценных переговоров о завершении войны пока нет. Он также традиционно обвинял Запад в том, что тот якобы препятствовал Киеву договориться о мире.

Напомним, Россия быстро меняет свое мнение. Теперь в Кремле не исключают возобновления трехсторонних переговоров по войне с участием Украины, США и России. Дмитрий Песков заявил, что Москва положительно оценивает дипломатические усилия Вашингтона после визитов Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.