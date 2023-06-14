Соответствующее заявление Путин сделал во время встречи со своими карманными военкорами. По его словам, война якобы может закончиться, если Украине перестанут давать оружие.

Несмотря на мечты российского президента, захватчикам не удастся этого сделать. Ведь цивилизованные государства неоднократно отмечали, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Путин и Сийярто выступили против военной помощи Украине

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко процитировал 2 заявления, которые появились в СМИ 13 июня:

Владимир Путин: "Если они хотят, чтобы конфликт завершился, Западу следует прекратить поставлять вооружение Украине".

Петер Сийярто: "Снабжение оружия затягивает войну. Вместо поставок оружия международное сообщество лучше сконцентрировалось бы на достижении мира".

Танго на костях,

– заявил Николенко.

Следует заметить, что венгры часто "подпевают" Кремлю. В частности, в прошлом месяце Сийярто обвинил президента Владимира Зеленского в попытке взорвать суверенитет и независимость Венгрии. Это абсурдное заявление он сделал из-за так называемой "угрозы" подрыва газопровода "Дружба", которую якобы озвучил украинский лидер.

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