Заявления Путина о неонацистах в Украине указывают, что он способен на ужасные шаги, – Зеленский

Владимира Зеленского спросили о заявлениях Путина о том, что украинские власти переполнены неонацистами. На это украинский президент ответил, что не может воспринимать эти утверждения Путина всерьез и назвал это смешными.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью американскому изданию CNN.

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Зеленский считает, что Путин находится в информационном пузыре, однако такие высказывания российского президента указывают, на что он способен.

Я не боюсь ничего, кроме людей, но дело в том, что если он (Путин, – ред.) серьезно относится к этому заявлению, то он может быть способен на очень ужасные шаги, потому что это будет означать, что это для него не игра,

– заявил президент Украины.

По мнению Зеленского, если Путин действительно верит в это (неонацистов – ред.), если это не игра, то мы просто продолжим борьбу против РФ.

"Если он серьезно относится к этому, если он думает, что это его миссия – завоевать нашу территорию и если он видит признаки неонацистов в нашей стране, то возникает много вопросов, что он еще способен сделать ради своих амбиций, ради своей миссии", – добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский назвал высказывания Путина очень опасными.

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