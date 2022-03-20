Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю американському виданню CNN.

До теми Якщо переговори з Путіним будуть невдалими, то це означатиме Третю світову, – Зеленський

Зеленський вважає, що Путін перебуває в інформаційній бульбашці, проте такі висловлювання російського президента вказують, на що він здатний.

Я не боюся нічого, крім людей, але справа в тому, що, якщо він (Путін, – ред.) серйозно ставиться до цієї заяви, то він може бути здатний на дуже жахливі кроки, тому що це означатиме, що це для нього не гра,

– заявив президент України.

На думку Зеленського, якщо Путін справді вірить у це (неонацистів, – ред.), якщо це не гра, то ми просто продовжимо боротьбу проти РФ.

"Якщо він серйозно ставиться до цього, якщо він думає, що це його місія – завоювати нашу територію, і якщо він бачить ознаки неонацистів у нашій країні, то виникає багато запитань, що він ще здатний зробити заради своїх амбіцій, заради своєї місії", – додав Зеленський.

Окрім того, Зеленський назвав висловлювання Путіна дуже небезпечними.

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