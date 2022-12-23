У Путина есть два образа, но его все кидают на каждом шагу, – Арестович о действиях главы Кремля

Путин заявил, что был вынужден начать войну в Украине и якобы стремится как можно быстрее ее закончить. Кремлевский диктатор также поплакался, что Украина не стремится к переговорам.

Об этом советник главы ОП Алексей Арестович рассказал в стриме на ютуб-канале "Фейгин LIVE", сообщает 24 канал. По его словам, Путин – идеальный руководитель для нынешней России, к тому же он сделал ее таковой.

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Какие два образа уживаются в Путине

Арестович отметил, что подобные тезисы Владимира Путина являются сугубо шизофренией. Надо быть российским обществом, чтобы прощать главе Кремля шизофрению.

Потому что существует два образа Путина, две ролевые модели – это глубокий уникальный тактико-стратег, прозревающий все на 100 лет вперед, и чувак, которого обманывают, кидают разные Меркель, разные Зеленские на каждом божьем шаге, а он бедный ничего сделать не может,

– сказал советник главы ОП.

Арестович прокомментировал, как Путина все кидают: смотрите видео

По его словам, возникает вопрос, как могут уживаться в голове Путина два таких образа и мысль о якобы величии его самого и России, которая якобы превосходит, например, Францию и Бельгию. Невероятно просто, как человек может движением брови управлять половиной земного шара и одновременно быть тем, кого кидают все кому не лень, а он наивный верит, а потом в конце концов решает начинать войну.

Подобное также, добавил Арестович, есть у российского человека из полукриминального городка, у которого не будет хорошего будущего. Поэтому Путин является идеальным руководителем для этой России – он сделал ее таковой.

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