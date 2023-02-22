Об этом 24 Каналу рассказал Аббас Галлямов – российский оппозиционный политолог. По его словам, причиной для смены риторики диктатора мог стать исторический визит главы США Джо Байдена в Киев.

Смотрите также Байден понял, где творится история

Байден сдвинул планы Путина

Аббас Галлямов объяснил, что сложно сказать, насколько разительно изменила встреча Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским настроения Путина, однако глава России не сможет проигнорировать такое событие.

Надо отыграть то, что он проиграл сегодня. Байден шел и отвернул Путина в сторону,

– подчеркнул он.

По его мнению, российский диктатор сам создал культ силы и особый тип политического языка, в рамках которого ничто не имеет значения, кроме грубой силы.

"Прав тот, кто сильнее. То есть в пределах собственного культа он вдруг оказывается децентрализованным", – сосредоточил внимание оппозиционер.

По словам Галлямова, это сильный удар по Путину, нанесенный по нему прямо на глазах его собственных элит.

Его авторитет падает и нужно как-то отыгрываться. И, конечно, они сейчас вносят изменения,

– заметил он.

Впрочем, нельзя утверждать, что весь текст Путин перекроит.

Аббас Галлямов рассказал, чего ожидать от обращения Путина 22 февраля на концерте: смотрите видео

Влияние Байдена на речь Путина

Аббас Галлямов рассказал, если президент России все же переписывает текст своего обращения, это плохой знак в первую очередь для него. Сейчас Путин фактически позволяет противнику диктовать, что ему делать.

Действиями Путина должен руководить сам Путин, а не Байден. Если Путин сейчас там все полностью меняет, перерабатывает концепцию просто потому, что Байден сел в самолет и прилетел в Украину, это значит, что у Путина все совсем плохо,

– убежден политик.

По его словам, нормальный ответ в этой ситуации – это сказать, что мировые лидеры могут летать куда угодно, а россияне будут делать то, что запланировали.

"Если российская армия в принципе готова к наступлению, то завтра Путин может ответить Байдену делом: перейти к наступлению, отбросить ВСУ и двигаться в сторону Киева. Тогда Путин бы переиграл Байдена", – убежден он.

Аббас Галлямов объяснил, что о способности России действовать решительно есть сомнения.

Выступит ли Россия за "мир"

Оппозиционный политолог подчеркнул, что нельзя исключать такой вариант развития событий, согласно которому Путин в своем обращении будет пытаться демонстрировать некоторую мудрость, возможно, миролюбие.

Могут вокруг этого начать танцевать. В принципе у России очень велик спрос на мир, поэтому может пытаться это сделать,

– заметил он.

Аббас Галлямов отметил, что такая речь будет свидетельствовать о слабости Путина.

"Он всегда демонстрировал, что для него выглядеть крутым мачо в глазах своих собственных пацанов, это самое главное, все остальное – вторично", – заметил он.

По его словам, на случай этого у Путина есть еще один вариант речи.

Вероятность объявления мобилизации

Аббас Галлямов рассказал, что Путин своей речью может демонстрировать готовность к эскалации.

Он может объявить полноценную войну, выйти из режима СВО, может ввести в стране военное положение, объявить тотальную мобилизацию, хотя вроде бы пишут, что инфраструктура у них не готова,

– заметил он.

Однако похоже, что с заявлением об объявлении мобилизации Путин все же подождет до апреля.

"Путин диктует обращение, он оказался лишь функцией за ход своей собственной армии. Если его армия способна к наступлению, боевым действиям, то он будет демонстрировать готовность к эскалации", – пояснил политолог.

По его словам, некоторые источники информации из Министерства обороны России свидетельствуют о том, что армия считает, что не готова к наступлению. Так что любые их попытки закончатся провалом.

Выступления Путина 21-22 февраля: главное