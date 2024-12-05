Ищет виновных, – политолог разобрал заявления Кадырова

Рамзан Кадыров фактически обвинил Россию и Владимира Путина в войне против Украины и начал подыгрывать Илону Маску, "шутя". Главе Чечни важно найти виновных, кроме того, он ведет себя как подросток.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель, отметив, что Кадыров не имел образования и является новичком в политике. Он неистовствует, когда его превозносят, но сам не имеет никаких навыков управления страной.

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Заявления Кадырова

Кадыров заявил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев не на своих местах, виновны в нападениях на мигрантов, а также в том, что Россия теряет Украину и Грузию как дружественных государств, выполняя приказы Путина.

Политолог объяснил, что Кадыров в Чечне не является просто президентом, а человеком, который олицетворяет власть. Ему нравится формат, когда его превозносят. Он без ума от медалей и орденов, которыми обвешивает своего сына.

Утром 4 декабря беспилотник атаковал его полк спецназа в Грозном (Чечня).

Поэтому вполне естественно, что после прилета ему нужно искать виновных и тыкать на них пальцем,

– подчеркнул Кошель.

Кроме того, Кадыров заявил, что ему импонирует стиль жизни Маска и что он пошутил, что тот подарил ему кибертрак Tesla.

По словам политолога, это очень странные шутки, которые присущи не только Кадырову, но и молодым политикам, которые "врываются" в серьезную политику.

Кадыров ведет себя как подросток. Он не успел получить образование, потому что работал руководителем охраны своего отца Ахмата Кадырова. Он заочно закончил какое-то учебное заведение. Кадыров не приобрел опыта менеджмента и управленческого опыта,

– рассказал Кошель.

Именно поэтому таким политикам, как Кадыров, нужно "привязаться" к кому-то большему, известного, чтобы с ним ассоциироваться. Это он и сделал с Маском, который, вероятно, даже не знает, кто такой Кадыров.

Политолог добавил, что от Чечни следует ожидать очень сильное сепаратистское движение и после смерти или поражения Путина Чечня станет первым регионом-кандидатом на выход из России. Республика же пока что же этого не делает, ведь получает от страны-агрессора большие деньги.