Фейковые "победы" России: Генштаб ВСУ опроверг заявления Герасимова о якобы продвижении на фронте

17 октября руководство российской армии распространило ложные сообщения о захвате десятков населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. В украинском Генштабе заявили, что с начала осени украинские войска освободили больше позиций, чем смог захватить противник.

Об этом сообщил изданию "РБК-Украина" пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

Что говорят украинские военные о выдумках россиян?

По словам Ковалева, глава российского Генштаба Валерий Герасимов пытается создать иллюзию побед из-за отсутствия реальных результатов на поле боя. По его словам, доклад вражеского руководства полностью построен на манипуляциях и преувеличениях.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины располагает фактами, опровергающими ложные заявления российского командования о ситуации на линии боевого столкновения,

– отметил пресс-секретарь.

Города Донбасса остаются под контролем ВСУ

Российское командование утверждает, что с начала сентября якобы оккупировало более 1800 квадратных километров территории и 92 населенных пункта. Однако в Генштабе подчеркнули, что Доброполье в Донецкой области полностью находится под контролем Украины.

Также не соответствуют действительности утверждения противника о взятии Константиновки, Алексеево-Дружковки и прорыве к окраинам Краматорска. По состоянию на утро 17 октября в Константиновке украинские защитники удерживают позиции и продолжают отражать вражеские штурмы.

Не соответствует действительности и сообщение о наступлении на пригород Славянска и контроле над Николаевкой. На южную окраину Николаевки удалось проникнуть лишь незначительной группе противника, для ликвидации которой военные проводят ударно-поисковые действия.

Ситуация вблизи Запорожья и в Днепропетровской области

Вымыслом оказались и заявления о якобы захвате Новопавловки и Новоандреевки, а также боях за сам Орехов. Все эти населенные пункты надежно удерживают Силы обороны, а фронт остается на расстоянии 22 километров от Запорожья, а не пяти километров, как уверяли в Москве.

Кроме того, российские подразделения в очередной раз выдумали захват Великомихайловки в Днепропетровской области. Село полностью контролируют украинские войска, а боевые столкновения продолжаются как минимум в восьми километрах к востоку.

Как уже сообщалось на нашем сайте, подобные информационные вбросы о продвижении оккупанты используют регулярно. Напомним, ранее мы писали об опровержении слухов уСадки в Сумской области, где украинские воины также опровергли выдумки и удержали занятые позиции.