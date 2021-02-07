Заявления Трампа и беспорядки в Вашингтоне: в США подсчитали точную сумму ущерба
Бывший президент США Дональд Трамп заявлял о фальсификациях на выборах. Тогда он призвал "отстаивать интересы". Это привело к штурму Капитолия и миллионным убыткам.
Источник:The Washington Post
Всего беспорядки у здания Капитолия в Вашингтоне обошлись налогоплательщикам примерно в 519 миллионов долларов. Такие данные у издания имеются из записей о расходах федеральных и местных властей.
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На протяжении столкновений эти расходы росли ежедневно. Все из-за того, что государственные структуры на всех уровнях были вынуждены привлекать бюджетные средства, чтобы быстро реагировать на действия бывшего американского лидера и его сторонников. Эти расходы предусматривали:
- судебные пошлины по десяткам исков (обвинение получили не менее 150 человек);
- усиление охраны членов избирательных комиссий во время подсчета голосов на выборах президента в ноябре 2020 года в ответ на угрозы;
- восстановительные работы после беспорядков у Капитолия и другие.
Сколько и на что ушло денег
- Так, на развертывание сил Национальной гвардии в столице США выделили 480 миллионов долларов.
- На обеспечение безопасности инаугурации 46 президента Джо Байдена – 28 миллионов.
- Кроме этого, еще 2 миллиона пошли на судебные разбирательства и обеспечение безопасности членов избирательных комиссий.
Кто финансировал сам штурм
В издании The Wall Street Journal утвердили, что эти события финансировала немногочисленная группа спонсоров, которые в целом потратили полмиллиона долларов США.
Однако больше всего отличился один человек – Джули Дженекинс Фанчелли. Она предоставила 300 тысяч долларов, да и в целом была едва ли не самым большим донором избирательной кампании Дональда Трампа.
Беспорядки в Вашингтоне 6 января: главное
- 6 января сотни протестующих, поддерживавших Дональда Трампа, прорвались через барьеры к Капитолию.
- Они хотели предотвратить официальное объявление Конгрессом победы на президентских выборах Джо Байдена.
- Возле помещения Палаты представителей произошло вооруженное противостояние правоохранителей и протестующих.
- Из-за этих событий погибли 4 человека, еще 1 раненый полицейский скончался в больнице.
- Уже 7 января в Конгрессе призвали к немедленному импичменту Дональда Трампа.
- В Палате представителей импичмент Трампу объявили 13 января.
- И хотя Байден уже президент, процедуру Трампа продолжат уже в Сенате в феврале 2021.
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