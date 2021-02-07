Бывший президент США Дональд Трамп заявлял о фальсификациях на выборах. Тогда он призвал "отстаивать интересы". Это привело к штурму Капитолия и миллионным убыткам.

Всего беспорядки у здания Капитолия в Вашингтоне обошлись налогоплательщикам примерно в 519 миллионов долларов. Такие данные у издания имеются из записей о расходах федеральных и местных властей.

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На протяжении столкновений эти расходы росли ежедневно. Все из-за того, что государственные структуры на всех уровнях были вынуждены привлекать бюджетные средства, чтобы быстро реагировать на действия бывшего американского лидера и его сторонников. Эти расходы предусматривали:

судебные пошлины по десяткам исков (обвинение получили не менее 150 человек);

усиление охраны членов избирательных комиссий во время подсчета голосов на выборах президента в ноябре 2020 года в ответ на угрозы;

восстановительные работы после беспорядков у Капитолия и другие.

Сколько и на что ушло денег

Так, на развертывание сил Национальной гвардии в столице США выделили 480 миллионов долларов.

На обеспечение безопасности инаугурации 46 президента Джо Байдена – 28 миллионов.

Кроме этого, еще 2 миллиона пошли на судебные разбирательства и обеспечение безопасности членов избирательных комиссий.

Кто финансировал сам штурм

В издании The Wall Street Journal утвердили, что эти события финансировала немногочисленная группа спонсоров, которые в целом потратили полмиллиона долларов США.

Однако больше всего отличился один человек – Джули Дженекинс Фанчелли. Она предоставила 300 тысяч долларов, да и в целом была едва ли не самым большим донором избирательной кампании Дональда Трампа.

Беспорядки в Вашингтоне 6 января: главное

6 января сотни протестующих, поддерживавших Дональда Трампа, прорвались через барьеры к Капитолию.

Они хотели предотвратить официальное объявление Конгрессом победы на президентских выборах Джо Байдена.

Возле помещения Палаты представителей произошло вооруженное противостояние правоохранителей и протестующих.

Из-за этих событий погибли 4 человека, еще 1 раненый полицейский скончался в больнице.

Уже 7 января в Конгрессе призвали к немедленному импичменту Дональда Трампа.

В Палате представителей импичмент Трампу объявили 13 января.

И хотя Байден уже президент, процедуру Трампа продолжат уже в Сенате в феврале 2021.



Беспорядки в Вашингтоне / инфографика 24 канала