Заяви Трампа і заворушення у Вашингтоні: у США підрахували точну суму збитків
Колишній президент США Дональд Трамп заявляв про фальсифікації на виборах. Тоді він закликав "відстоювати інтереси". Це призвело до штурму Капітолію та мільйонних збитків.
Джерело:The Washington Post
Загалом заворушення біля будівлі Капітолію у Вашингтоні обійшлися платникам податків приблизно у 519 мільйонів доларів. Такі дані у видання є із записів про витрати федеральної і місцевої влади.
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Впродовж сутичок, ці витрати зростали щодня. Все через те, що державні структури на всіх рівнях були змушені залучати бюджетні кошти, щоб швидко реагувати на дії колишнього американського лідера і його прихильників. Ці витрати передбачали:
- судові мита за десятками позовів (обвинувачення отримали щонайменше 150 людей);
- посилення охорони членів виборчих комісій під час підрахунку голосів на виборах президента в листопаді 2020 року у відповідь на погрози;
- відновлювальні роботи після заворушень біля Капітолію та інші.
Скільки і на що пішло грошей
- Так, на розгортання сил Національної гвардії в столиці США виділили 480 мільйонів доларів.
- На забезпечення безпеки інавгурації 46 президента Джо Байдена – 28 мільйонів.
- Окрім цього, ще 2 мільйони пішли на судові розгляди і забезпечення безпеки членів виборчих комісій.
Хто фінансував сам штурм
У виданні The Wall Street Journal ствердили, що ці події фінансувала нечисленна група спонсорів, які загалом витратили пів мільйона доларів США.
Однак найбільше відзначилася одна людина – Джулі Дженекінс Фанчеллі. Вона надала 300 тисяч доларів, та й загалом була чи не найбільшою доноркою виборчої кампанії Дональда Трампа.
Заворушення у Вашингтоні 6 січня: головне
- 6 січня сотні протестувальників, які підтримували Дональда Трампа, прорвалися через бар'єри до Капітолія.
- Вони хотіли запобігти офіційному оголошенню Конгресом перемоги на президентських виборах Джо Байдена.
- Біля приміщення Палати представників відбулося збройне протистояння правоохоронців та протестувальників.
- Через ці події загинули 4 людини, ще 1 поранений поліцейський помер у лікарні.
- Вже 7 січня у Конгресі закликали до негайного імпічменту Дональда Трампа.
- У Палаті представників імпічмент Трампу оголосили 13 січня.
- І хоч Байден вже президент, процедуру щодо Трампа продовжать – вже у Сенаті в лютому 2021.
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