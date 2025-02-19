Боялась Путина, а теперь Трампа: Вашингтон наконец заставил Европу действовать

Дональд Трамп заставляет Европу пересмотреть собственную политику безопасности. Его заявления могут стать толчком для действий европейских лидеров.

Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала отметил, что, когда Россия начала войну против Украины, Европа не чувствовала прямой угрозы. Дональд Трамп своими заявлениями и угрозами оказывает давление на Европу, разрушая ее комфорт и стабильность.

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"Раньше Европа боялась Путина, а теперь – Трампа. Страх перед Путиным вызвал оцепенение, тогда как страх перед Трампом стал движущей силой", – сказал Олег Лесной.

Поддержка Украины

Важно! Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом он сообщил после экстренного саммита в Париже, который состоялся 17 февраля.

Олег Лесной отметил, что сейчас Европа начала "волноваться" и, вероятно, именно поэтому наконец начнет "просыпаться" и действовать. По его мнению, при таких обстоятельствах историческая роль Дональда Трампа может оказаться положительной, ведь Европа может осознать необходимость самостоятельно защищать себя и поддерживать тех, кто дает ей время на подготовку.

Очень хочется, чтобы неприятные для нас и европейцев заявления и действия, пробудили Европу,

– отметил Лесной.

Он отметил, что главное – чтобы и Европа, и Украина осознали: они должны вместе выстоять.