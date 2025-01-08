Трамп до этого не созрел: о чем свидетельствуют заявления нового президента США о России

Аналитики The Atlantic Council пишут о том, что Трампу, чтобы не получить фиаско и не показать слабость перед Путиным, надо удвоить военную помощь Украине, чтобы она могла держать оборону. Ведь ее проигрыш на поле боя будет означать поражение и для США, и для самого Трампа.

Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель ОО "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в разговоре с 24 Каналом высказал мнение, что новый президент США еще не дошел до того, чтобы вести сегодняшнюю ситуацию к прекращению боевых действий и безопасности стабильности в мире.

Смотрите также Трамп любит договариваться: заставит ли его Путин прибегнуть к языку ультиматумов

Новый лидер США, по словам Романенко, не сделал шагов для усиления безопасности в мире и в течение своей первой каденции, хотя и были определенные попытки. Мировая политика безопасности, как отметил военный эксперт, требует не бизнес-подхода, которым Трамп хорошо владеет и о котором многое знает, а все-таки других глубоких знаний и сложной работы.

"Трамп до этого не созрел. Пока что, судя по его состоянию, не стоит ожидать такой помощи (военной – 24 Канал). Надо вспомнить первую каденцию Трампа, во время которой он почти любовался Путиным и положением дел в России. Это же трамповская цель – чтобы в США сделать так, как Путин за 25 лет, чтобы было авторитарное управление, где над всеми будет мачо Трамп", – отметил Романенко.

Однако демократия Соединенных Штатов не позволяет сформировать систему так, как в России, ведь в США есть сдерживающие механизмы, Конгресс, коллективный законодательный американский разум.

Когда Трамп говорит, что с пониманием относится к Путину, тогда возникает вопрос, каким образом он будет осуществлять силовое давление на него, потому что кроме этого он ничего другого не понимает,

– задумался Романенко.

Напомним, 47-й президент США Дональд Трамп озвучил, что якобы может понять "чувства" Кремля, который длительный период заявлял, что НАТО не должно вмешиваться в дела Украины. Трамп считает, что в нападении России на Украину виновата "некомпетентная" команда действующего президента США Джо Байдена, которая допустила вероятность вступления Украины в Альянс и тем самым якобы спровоцировала Москву осуществить полномасштабное вторжение.