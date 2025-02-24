Путин сам не до конца понимает, что делает Трамп относительно войны в Украине

Президент США Дональд Трамп делает огромное количество заявлений относительно войны России против Украины, которые часто противоречат друг другу. Возможно, таким образом он пытается давить на Украину, Европу, американцев и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Такое мнение 24 Каналу озвучил публицист, эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов. По его словам, Путин также не совсем понимает действия Трампа.

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"Попробуем хоть как-то проанализировать этот поток заявлений, которые часто противоречат друг другу. Это попытка максимально обострить обстоятельства, создать максимальное давление на Украину, Европу, американцев, возможно, на Путина. Потому что я думаю, что Путин тоже не совсем понимает, что происходит", – предположил он.

"Нет никаких признаков"

Юрий Богданов отметил, что действия Трампа часто непредсказуемы. Вероятно, он хочет создать информационное давление, чтобы заставить стороны договариваться. Однако сегодня сценарий завершения войны заключается в истощении сторон и невозможности продолжения этой войны. Этого нет. И Украина, и Россия готовы вести войну до конца 2025 года.

Не потому, что невозможно какое-то соглашение, примирение временное или долговременное. Это потому что пока нет никаких признаков того, что Трамп и Путин могут дойти до какого-то соглашения, которое примет Украина и Европа,

– считает публицист.

По его словам, не стоит искать в каждом заявлении Трампа скрытый смысл. Нужно анализировать его шаги и результаты каких-то действий.