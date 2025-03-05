Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный политик и публицист из США Андрей Пионтковский, добавив, что команда Трампа хочет сломать столетнюю традицию американской внешней политики. Это касается не только отношений с Украиной.

Смотрите также Как Трамп хочет сделать больно Украине и станет ли теперь Европа "взрослым в комнате"

Чего хотят в США

Раньше существовало понятие, которое объединяло все демократии. Оно говорило о том, что "мы свободные люди свободного мира." Теперь становится очевидным, что Трамп ненавидит эту концепцию и хочет ее уничтожить.

Они хотят капитуляции Украины и союза с Путиным,

– отметил Андрей Пионтковский.

В команде президента США люди с деловым мышлением. Один из таких – Стив Уиткофф, который летал в Москву и, вероятно, проводил переговоры с Владимиром Путиным. У него с диктатором похожее прошлое и политический опыт. Но до сих пор есть надежда, что это не поможет нынешней американской администрации полностью уничтожить политическую традицию США.

Договорились ли Россия и США

Дональд Трамп озвучил ряд критических заявлений в отношении Украины, но ни в одном из них не упомянул, что Россия является агрессором и начала войну. Это наталкивает на мысль, что Кремль и Вашингтон уже могли о чем-то договориться.

Перепалка Зеленского и Трампа не является историческим событием. Действительно историческим является колоссальное изменение внешней политики США. Причем не только в отношении Украины. Вэнс и Хегсет прямо сказали Европе на Мюнхенской конференции, что не могут больше фокусироваться на безопасности,

– отметил Андрей Пионтковский.

Соединенные Штаты хотят отмежеваться, а Трамп стремится удовлетворить только собственные интересы и свое эго. Он окружил себя такими противоречивыми людьми как Илон Маск, Джей Ди Венс, Такер Карлсон. Все они ненавидят Украину даже больше, чем сам Трамп и имеют влияние на его политику.

Более того, по психотипу, характеру и отношению к международной политике – Трамп напоминает Путина. Этим объясняется его близость с Россией, а не с Европой.