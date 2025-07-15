Трамп понял, что Владимир Путин не хочет мира, и его нужно заставить, поэтому Украина в течение этих 50 дней может получать все необходимые инструменты для этого. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Валентин Гладких.

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Как может действовать Трамп дальше?

Валентин Гладких отметил, что прежде всего главное то, что говорится о предоставлении Украине вооружения. Прежде всего говорится о средствах ПВО, в частности, 17 Patriot. Есть надежда, что пакет военной помощи от США будет наполнен также другими важными средствами.

В Конгрессе США отложили рассмотрение законопроекта, которым предусматривалось введение пошлин для России и государств, которые помогают ей обходить санкции. Этот дедлайн в 50 дней россияне используют вовсе не для мирного урегулирования.

Используют для того, чтобы изменить ситуацию на земле, к которой так любит апеллировать Путин. Надеюсь, что одновременно Украина получит те инструменты, с помощью которых Путину не удастся изменить ситуацию на земле в свою пользу. Тогда уже увидим, что будет делать путинский режим за 50 дней,

– сказал политолог.

Однако огромным плюсом является определенное изменение риторики Трампа. Важно, чтобы этот период 50 дней Украина получала от США весь необходимый инструментарий, прежде всего оружие, которое подтолкнет Россию к поискам мира.

Не знаю, как Трамп меняет свое мировоззрение. Но мне кажется, что постепенно возникает понимание тех слов, которые он неоднократно слышал от Президента Украины Владимира Зеленского о том, что Путин не хочет мира. К миру их можно только принудить,

– подчеркнул Гладких.

По его словам, вероятно, теперь администрация Трампа будет искать инструменты, с помощью которых сможет заставить Кремль достичь мира. Потому что все уговоры и поощрения Путина не дали результатов.