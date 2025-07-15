Трамп зрозумів, що Володимир Путін не хоче миру, і його потрібно змусити, тому Україна протягом цих 50 днів може отримувати усі необхідні інструменти для цього. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Валентин Гладких.

Дивіться також Ультиматум для Росії, 100-відсоткові мита та критика Путіна: резонансні заяви Трампа

Як може діяти Трамп далі?

Валентин Гладких зазначив, що насамперед головне те, що мовиться про надання Україні озброєння. Насамперед мовиться про засоби ППО, зокрема, 17 Patriot. Є сподівання, що пакет військової допомоги від США буде наповнений також іншими важливими засобами.

У Конгресі США відтермінували розгляд законопроєкту, яким передбачалося введення мит для Росії та держав, які допомагають їй оминати санкції. Цей дедлайн у 50 днів росіяни використають зовсім не для мирного врегулювання.

Використають для того, щоб змінити ситуацію на землі, до якої так любить апелювати Путін. Сподіваюся, що водночас Україна отримає ті інструменти, за допомогою яких Путіну не вдасться змінити ситуацію на землі на свою користь. Тоді вже побачимо, що буде робити путінський режим за 50 днів,

– сказав політолог.

Однак величезним плюсом є певна зміна риторики Трампа. Важливо, щоб цей період 50 днів Україна отримувала від США весь необхідний інструментарій, насамперед зброю, яка підштовхне Росію до пошуків миру.

Не знаю, як Трамп змінює свій світогляд. Але мені здається, що поступово виникає розуміння тих слів, які він неодноразово чув від Президента України Володимира Зеленського про те, що Путін не хоче миру. До миру їх можна лише примусити,

– підкреслив Гладких.

За його словами, ймовірно, тепер адміністрація Трампа буде шукати інструменти, за допомогою яких зможе змусити Кремль досягнути миру. Бо усі вмовляння та заохочення Путіна не дали результатів.