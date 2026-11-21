Дональд Трамп неоднократно очень резко высказывался о Владимире Зеленском. В то же время в отношении Владимира Путина президент США высказывается более лестно

Украинский лидер сказал, что знает, почему так. Об этом он заявил в интервью NBC News.

Что сказал Зеленский?

Журналист спросил президента Украины о том, почему Дональд Трамп регулярно обвиняет его в продолжении войны и подчеркивает необходимость ее прекращения, а не Путина.

Украинский лидер ответил, что знает причину. В то же время он не поделился подробностями.

Думаю, я знаю причину, но не уверен, что должен говорить об этом откровенно,

– заявил Зеленский.

Также он рассказал, что Трамп, будучи кандидатом, заявлял, что закончит войну за 24 часа, если во второй раз станет президентом. Украинский лидер пытался объяснить, что это будет сложная задача.

Это будет трудно, потому что Путин всегда будет демонстрировать, что хочет закончить войну, но на самом деле он хочет нас убить, уничтожить и оккупировать,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Трамп встречался в Шэньчжэне на саммите АТЭС с Путиным. В четверг, 19 ноября, перед началом беседы, увидев Путина, американский президент назвал его своим другом и пожал ему руку. Это заявление вызвало шквал критики со стороны американских и европейских политиков.