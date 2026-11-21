Український лідер сказав, що знає чому так. Про це він зазначив під час інтерв'ю для NBC News.

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Що сказав Зеленський?

Журналіст запитав президента України про те, чому Дональд Трамп регулярно звинувачує його у продовженні війни та наголошує на необхідності її припинення, а не Путіна.

Український лідер відповів, що знає причину. Водночас він не поділився подробицями.

Думаю, я знаю причину, але не впевнений, що маю говорити про це відверто– заявив Зеленський.

Також він розповів, що Трамп, будучи кандидатом заявляв, що закінчить війну за 24 години, якщо вдруге стане президентом. Український лідер намагався пояснити, що це буде складне завдання.

Це буде важко, бо Путін завжди демонструватиме, що хоче закінчити війну, але насправді він хоче нас вбити, знищити й окупувати– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Трамп зустрічався у Шеньчжені на саміті АТЕС із Путіним. У четвер, 19 листопада перед початком розмови, побачивши Путіна, американський президент назвав його своїм другом та потиснув руку. Ця заява викликала шквал критики з боку американських та європейських політиків.