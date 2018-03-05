Заявления Путина о ядерном оружии были безответственными, – Белый дом

Заявления президента России Владимира Путина о ядерном оружии Белый дом назвал безответственными.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по результатам телефонного разговора президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает Укринформ.

Читайте также: Во время "Оскара" ведущий пошутил о Путине

Лидеры согласились, что последние заявления президента России Владимира Путина по развитию ядерного оружия были безответственными,

— говорится в сообщении.

Напомним, 1 марта во время выступления с так называемым посланием к Федеральному собранию РФ Путин показал несколько разработок стратегического ракетного вооружения, которое "не имеет аналогов в мире".