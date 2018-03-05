Заявления Путина о ядерном оружии были безответственными, – Белый дом
Заявления президента России Владимира Путина о ядерном оружии Белый дом назвал безответственными.
Об этом говорится в заявлении Белого дома по результатам телефонного разговора президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает Укринформ.
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Лидеры согласились, что последние заявления президента России Владимира Путина по развитию ядерного оружия были безответственными,
— говорится в сообщении.
Напомним, 1 марта во время выступления с так называемым посланием к Федеральному собранию РФ Путин показал несколько разработок стратегического ракетного вооружения, которое "не имеет аналогов в мире".
Источник: 24 Канал
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