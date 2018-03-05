Заяви Путіна про ядерну зброю були безвідповідальними, – Білий дім

Заяви президента Росії Володимира Путіна про ядерну зброю Білий дім назвав безвідповідальними.

Про це йдеться в заяві Білого дому за результатами телефонної розмови президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей, повідомляє Укрінформ.

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Лідери погодилися, що останні заяви президента Росії Володимира Путіна щодо розвитку ядерної зброї були безвідповідальними,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 березня під час виступу з так званим посланням до Федеральних зборів РФ Путін показав кілька розробок стратегічного ракетного озброєння, яке "не має аналогів у світі".