Заяви Путіна про ядерну зброю були безвідповідальними, – Білий дім
Заяви президента Росії Володимира Путіна про ядерну зброю Білий дім назвав безвідповідальними.
Про це йдеться в заяві Білого дому за результатами телефонної розмови президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей, повідомляє Укрінформ.
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Лідери погодилися, що останні заяви президента Росії Володимира Путіна щодо розвитку ядерної зброї були безвідповідальними,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 1 березня під час виступу з так званим посланням до Федеральних зборів РФ Путін показав кілька розробок стратегічного ракетного озброєння, яке "не має аналогів у світі".
Джерело: 24 Канал
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