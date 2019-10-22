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      Зайцева и Дронов не выплатили компенсации потерпевшим за ДТП, – адвокат

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      Зайцева и Дронов не выплатили компенсации пострадавшим за ДТП
      Зайцева и Дронов не выплатили компенсации пострадавшим за ДТП / Коллаж 24 канала

      Зайцеву и Дронова приговорили к 10 годам тюрьмы и обязали выплатить 6 миллионов гривен компенсации семьям погибших в ДТП за трагедию, которая случилась 8 октября 2017 года. Однако до сих пор никто из осужденных не выплатил денег.

      Адвокат Дмитрий Марцони в фейсбуке написал, что после вынесения решения апелляционным судом прошло фактически 2 месяца, но из потерпевших, которых он представляет, никто не получил ни копейки.

      Важно: Суд снял арест с Lexus, на котором Зайцева сбила 11 человек

      По словам адвоката, никто из осужденных даже не инициировал переговоры о компенсации. Марцони утверждает, что пострадавшие особо ни на что от Зайцевой и Дронова не рассчитывают.

      Хотя и один, и второй имеют возможность работать в месте отбывания наказания и хоть какие-то деньги выплачивать людям. И дело даже не в сумах, а в том, что это правильно и это по совести,
      – подчеркнул адвокат.

      Сразу после смертельного ДТП на счета родственников погибших и пострадавших начали поступать по 50 тысяч помощи от Зайцевой. Однако люди от денег отказывались. Впоследствии выплатить компенсацию обязал суд.

      Кстати, адвокат Дронова заявлял, что у подзащитного нет денег на выплату компенсации пострадавшим. По его словам, для поиска средств можно продать автомобиль Дронова, но суд отказал.

      К теме: В деле смертельного ДТП с Зайцевой появились неожиданные детали

      Что известно о смертельном ДТП в Харькове?8 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.

      Суд по этому делу длился более года, состоялось 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных заседаниях признали свою вину в совершении аварии.

      Алену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Деньги Криминальные новости Аварии и ДТП Решение суда Жертвы Новости Харькова ДТП в Харькове
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