ЗАЭС уже не может брать воду из Каховского водохранилища: какие есть угрозы ядерной безопасности

Через два дня после подрыва россиянами ГЭС уровень воды в Каховском водохранилище опустился ниже так называемой "мертвой точки". Так что Запорожская АЭС больше не может брать оттуда воду.

Какие угрозы существуют для ЗАЭС и в целом для ядерной безопасности, рассказал исполняющий обязанности главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины (ГИЯР) Олег Кориков.

К теме Вода в Каховском водохранилище пересекла "мертвую точку": ее больше нельзя брать для ЗАЭС

В ГИЯР заявили об угрозах

Кориков отметил, что атомная электростанция является мощным потребителем водных ресурсов. Сейчас для того, чтобы энергоблок АЭС мощностью в тысячу мегаватт производил электричество, необходимо водопотребление на уровне пол кубометра в секунду. То есть в год это 10–15 миллионов кубометров водных ресурсов.

"На сегодняшний день все шесть энергоблоков Запорожской АЭС в остановленном состоянии. Таким образом водопотребление пока минимальное. Водопотребление происходит непосредственно на то, чтобы остаточные выделения тепла от ядерного топлива, скажем так, рассеять в окружающую среду", – добавил глава ГИЯР.

Также он отметил, учитывая, что пруд-охладитель Запорожской АЭС – это отдельное гидротехническое сооружение, отделенное плотиной от Каховского водохранилища, то безопасная эксплуатация в условиях остановленного состояния возможна в течение нескольких месяцев.

Олег Кориков рассказал, что после поступления информации о минировании плотины ГЭС провели анализ влияния и разработали комплекс мер, чтобы минимизировать последствия и обеспечить безопасную эксплуатацию.

Но сейчас Запорожская АЭС является оккупированной российскими оккупантами, которые имеют совсем другие цели, чем безопасная эксплуатация энергоблоков АЭС. Они фактически превратили ее в военную базу. Уровень милитаризации Запорожской АЭС значительно вырос. В таких условиях мы не можем быть уверены в том, что наша станция в безопасности,

– подчеркнул руководитель ГИЯР.

Читайте также "Обезьяну" лишить гранаты, – Чалый назвал единственный способ предотвратить ядерную катастрофу на ЗАЭС

В МАГАТЭ говорят о рисках

Накануне гендиректор МАГАТЭ рассказывал, что у станции есть пруды-охладители. Когда они заполнены, этих источников будет достаточно, чтобы обеспечить станцию водой, необходимой для охлаждения шести реакторов, а также отработанного топлива в течение нескольких месяцев.

В то же время, Гросси отметил, что "существует риск", что АЭС может остаться без "необходимой" воды.

"В худшем случае без охлаждения вы рискуете расплавить ядерное оружие с трагическими экологическими последствиями", – заявил гендиректор МАГАТЭ.